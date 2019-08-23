Ekonomi Altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Haber Merkezi AA
23 Ağustos 2019 altın fiyatları.
23 Ağustos 2019 altın fiyatları.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 980 lira, en yüksek 277 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 277 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 277 milyon 889 bin 275,15 lira, işlem miktarı ise 1.004,06 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 285 milyon 486 bin 774,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

  • Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
  • STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  • Önceki Kapanış 276.385,00 1.494,00
  • En Düşük 276.980,00 1.493,30
  • En Yüksek 277.000,00 1.501,70
  • Kapanış 277.000,00 1.501,70
  • Ağırlıklı Ortalama 276.994,23 1.494,59
  • Toplam İşlem Hacmi (TL) 277.889.275,15
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.004,06
  • Toplam İşlem Adedi 52

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