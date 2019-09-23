Ekonomi Altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 279 bin 300 liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
23 Eylül altın fiyatları.
23 Eylül altın fiyatları.

Altın piyasasında, en düşük 278 bin 300 lira, en yüksek 279 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 279 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 567 milyon 90 bin 824,57 lira, işlem miktarı ise 2 bin 53,10 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 576 milyon 183 bin 459,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

  • Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
  • STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  • Önceki Kapanış 275.000,00 1.503,00
  • En Düşük 278.300,00 1.502,30
  • En Yüksek 279.500,00 1.520,00
  • Kapanış 279.300,00 1.518,75
  • Ağırlıklı Ortalama 279.004,00 1.513,30
  • Toplam İşlem Hacmi (TL) 567.090.824,57
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.053,10
  • Toplam İşlem Adedi 32

Gümrük Kanunu değişiyor
EKONOMİ
Gümrük Kanunu değişiyor

Trabzonspor forma kol sponsorunu duyurdu
SPOR
Trabzonspor forma kol sponsorunu duyurdu

BM: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu
DÜNYA
BM: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu
İklim Zirvesinde sıfır atık projesi

İklim Zirvesi'nde sıfır atık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz
Yangının şüphelisine tutuklama

Yangının şüphelisine tutuklama

​Pendik'teki yangının zanlısı PKK üyeliği ve orman yakmak suçundan tutuklandı.
Beklenmedik ziyaret

Beklenmedik ziyaret

​Küresel ısınmayı reddeden Trump, İklim Zirvesi'ni ziyaret etti.
Geçmiş olsun telefonu

Geçmiş olsun telefonu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü.
Sergen Yalçın sesleri!

Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş puan kaybetti taraftar isyan etti.
IMF ile gizli görüşme

IMF ile gizli görüşme

​Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamuoyu, IMF'den kimin medet umduğunu görmüştür.

Son dakika galibiyeti

Son dakika galibiyeti

Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
PKK sığınağına operasyon

PKK sığınağına operasyon

​Operasyonda, 8 adet kalem şeklinde fünye ele geçirildi.
Gümrük Kanunu değişiyor

Gümrük Kanunu değişiyor

​Kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Bahçeli taburcu oldu

Bahçeli taburcu oldu

Üst yolunum enfeksiyonuna bağlı hastaneye gitmişti.
F-16'lar Suriye hava sahasında

F-16'lar Suriye hava sahasında

​MSB, Türk jetlerinin 2 saat uçuş yaptığını açıkladı.
Bakan uyardı:<br>Ücret alınmayacak

Bakan uyardı:
Ücret alınmayacak

İflastan etkilenenlerin sayısı 80 bini bulabilir.
Babamın hiç suçu yok

Babamın hiç suçu yok

​Uygur Türkü kız kardeşlerin yakarışı yürekleri dağladı.
Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

​Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandılar.
ABD durmuyor:<br>3 bin 700 tır silah

ABD durmuyor:
3 bin 700 tır silah

Yeni Şafak, ABD'nin son sevkıyat listesine ulaştı.
PKK'nın video<br>planı deşifre oldu

PKK'nın video
planı deşifre oldu

Teröristler evlat nöbeti tutan annelerin direncini kırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.