Ekonomi Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi ihale edilecek
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Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi ihale edilecek

Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanına Ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi ihale edilecek. İhale, 2 Mart'ta başlayıp, kapalı teklif usulü yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (119,4 Ha.) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale bilgileriyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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