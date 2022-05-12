Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Selçuk Bayraktar "Muharebe alanında devrim" diyerek ABD'li firmaya meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler ile Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde bir araya geldi. Selçuk Bayraktar burada yaptığı konuşmada, dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA'sı olması planlanan Bayraktar TB3'e değindi.



Selçuk Bayraktar, 'Hemen biraz geleceğe bakalım. Kendi sınıfında dünyanın ilk kısa pistli gemileri konuşlu SİHA'sı olacak... Gerçi dün bir ABD'li firma 'Kısa pistli gemileri biz de yapıyoruz. İlk biz yapacağız' diye açıklamada bulundu. Ama bakalım kim önce yapacak. BAYRAKTAR TB3 ve Kızılelma, şayet bir gün görev almayı başarabilirlerse bu çalışmalarımız, muharebe sahasında kullanılırsa, nasıl ki Türk SİHA'ları dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı kazandılarsa muharebe tarihinde devrim yapacak, inşallah. Bunu da bugünden tarihe not düşmüş olayım.'



