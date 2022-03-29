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Ekonomi Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
BASIN İLAN

Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 47 kadro için sözleşmeli personel alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Amasya Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvuru yapmak isteyenlerin, https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinde bulunan başvuru talep formunu bilgisayar ortamında doldurup çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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