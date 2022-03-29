Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvuru yapmak isteyenlerin, https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinde bulunan başvuru talep formunu bilgisayar ortamında doldurup çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
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