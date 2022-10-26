Amasya'da teleferik tesisi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Amasya Bölge Müdürlüğü, Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ile Amasya Belediye Başkanlığı arasında yapılan sözleşme kapsamında düzenlenecek ihalede, B Tipi Mesire Alanları Yönetmeliğine uygun nitelikte ve sayıda gelir getirici tesisler ile Teleferik Tesisi ve Teleferik Tesisi alt istasyon bölgesinde otopark, günübirlik ve gelir getirici tesisler yaptırılarak yapım süresi dahil 29 yıl işletilmesi ve bu süre sonunda yaptırılan tüm tesislerin Amasya Belediyesi'ne devir edilmesi işi ihale edilecek.

İhale, 27 Ekim 2022 tarihinde Amasya Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

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