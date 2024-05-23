Amerikan devi BofA'dan TL çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara olduğunu belirterek, "Düşen helikopterin tespitiyle ilgili İran makamlarının Türk insansız hava araçlarını kullanımını talep etmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan Taarruzi İnsansız Hava Aracımız (TİHA) Bayraktar AKINCI bölgeye intikal etti, gerçekten 1,5 saat gibi kısa bir zaman içerisinde hemen coğrafyayı tarayarak, çok zor, sarp bir coğrafya, kötü hava koşullarının bulunduğu, sisli ve bulutlu bir hava koşulu içerisinde helikopteri tespit etmesi mümkün oldu." dedi.