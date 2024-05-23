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Ekonomi

Amerikan devi BofA'dan TL çağrısı

Bank of America (BofA) Securities, cari dengede mevsimsel pozitif görünüm, sıkı parasal koşullar ve rezervlerdeki artışa dikkat çekerek Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

12:52 - 23/05/2024 Perşembe
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Mikhail Liluashvili ve David Hauner'in de aralarında olduğu BofA analistlerinin yayımladığı raporda, "Pozitif cari denge mevsimselliği ve sıkı parasal koşullar Türk lirası carry trade getirisini gelecek birkaç ayda destekleyecektir. Türk lirasında forward işlemleri üzerinden uzun pozisyondayız. Düşük carry ve yabancı sahipliği tahviller için olumlu ancak piyasa bizim tahminimize göre daha güvercin bir para politikası görünümüne sahip" ifadelerine yer verildi.


Turizm gelirlerinin desteklediği ödemeler dengesinin mevsimselliğinin Türk Lirası pozisyonlar için destekleyici olduğunu kaydeden BofA, Dolar/TL tahmininin forwardların ima ettiği patikadan daha düşük olduğunu belitti.

Raporda, “Gelişmekte olan piyasalarda Türk lirasının en yüksek carry- oynaklık oranına sahip olduğu, hatta bazı büyük piyasalara kıyasla da görece yüksek olduğu" açıklandı.


"Dolar/TL'nin sabit kalması halinde Türk lirası 3 aylık forwardlar üzerinden yüzde 9,4'e kadar beklenen getiri sunuyor" denilen BofA raporunda, Türk lirası forwardlarda pozisyonların kalabalıklaştığı, bunun da, negatif bir küresel şok yaşanması halinde, pozisyon sıkışması riski yarattığı belirtildi.



#Bank of America
#BofA
#Securities
#cari denge
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