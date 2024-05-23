Amerikan devi BofA'dan TL çağrısı

Mikhail Liluashvili ve David Hauner'in de aralarında olduğu BofA analistlerinin yayımladığı raporda, "Pozitif cari denge mevsimselliği ve sıkı parasal koşullar Türk lirası carry trade getirisini gelecek birkaç ayda destekleyecektir. Türk lirasında forward işlemleri üzerinden uzun pozisyondayız. Düşük carry ve yabancı sahipliği tahviller için olumlu ancak piyasa bizim tahminimize göre daha güvercin bir para politikası görünümüne sahip" ifadelerine yer verildi.
Raporda, “Gelişmekte olan piyasalarda Türk lirasının en yüksek carry- oynaklık oranına sahip olduğu, hatta bazı büyük piyasalara kıyasla da görece yüksek olduğu" açıklandı.