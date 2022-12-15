Amerikan Forbes dergisinden Kızılelma'nın gökyüzüyle buluşmasının ardından dikkat çeken analiz: Türkiye’nin uçakları 2023’te göklerde

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma geçtiğimiz gün havalandı. Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın havalandığı anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından "Daha fazla yerde tutamadık uçtu" notuyla paylaştı.

ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes, Kızılelma'nın gökyüzüyle buluşmasının ardından 2023 yılında ilk uçuşlarını yapması planlanan Milli Muharip Uçak, Bayraktar Kızılelma, Hürjet ve Göksungur’u mercek altına aldı.

Forbes'in "Türkiye’nin uçakları 2023’te göklerde" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi:

MİLLİ MUHARİP UÇAK

“Türkiye'nin şu anda geliştirilmekte olan ve ilk uçuşlarını ülkenin yüzüncü yılı olan önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi umduğu bazı ilginç askeri uçakları ve insansız hava araçları var. Ancak şu anda Türkiye'de geliştirilmekte olan açık ara en gelişmiş uçak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) TF-X (Milli Muharip Uçak) daha önce umulduğu gibi yüzüncü yıl törenlerinde Türk semalarını şereflendiremeyecek.

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Kasım ayında bir video, TF-X'in ilk prototipinin montaj hattında şekillendiğini gösteriyordu. Türkiye'nin 18 Mart 2023'te ilk uçuşu yapması hedefleniyordu. Türk yetkililerin, TF-X'in 2023'te yüzüncü yılda uçabileceğine dair büyük umutları vardı. Kasım 2017'de Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli, uçağın 2023'te hizmete gireceğini iddia etti. "Kesin bir tarih vermeyeceğim ama öncelikli hedefimiz 2023'te uçurmak" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer planları Şubat 2020'de dile getirdi: “Tasarım ve üretiminin her aşamasında yerli kaynakları kullanacak olan savaş uçağımız inşallah 2023 yılında hangardan çıkacak.”

TAI, Haziran 2019'da Paris Air Show'da TF-X'in bir maketini sergiledi. TAI Başkanı ve CEO'su Temel Kotil, "Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacağını" iddia ederek, prototipin 2025 yılında ilk uçuşunu yapmasını beklediğini söyledi. Şu anda, TF-X prototipinin ilk uçuşunu 2025-26 civarında yapması ve ilk üretim uçağının 2030'ların başlarında montaj hattından inmesi bekleniyor. Ayrıca Ankara, seri üretime zamanında başlamak için uçağın görünmezlik özelliklerinden ödün vermek zorunda kalacak.

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Sonuç olarak, ilk versiyonlar, en iyi ihtimalle, Güney Kore'de geliştirilmekte olan KF-21 Boramae avcı uçağının Blok 1 varyantından tamamen farklı olmayan, oldukça gelişmiş 4.5 nesil bir uçak olacaktır. Öte yandan, muhtemelen 2023'te ilk kez uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları göreceğiz.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Bayraktar Kızılelma jet motorlu prototipi kalkış denemelerini Kasım 2022'de tamamladı. İlk uçuşu büyük yankı uyandırdı. Kızılelma, Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız hava aracıdır. Baykar, "Özellikle agresif manevra kabiliyeti ve radarlara karşı gizliliği göz önüne alındığında, hesaba katılması gereken bir güç olacağını" iddia ediyor.

Çin'in J-20 Mighty Dragon hayalet avcı uçağına benzeyen bir uydu-delta konfigürasyonuna sahip olmasının yanı sıra, Kızılelma ayrıca dahili bir silah bölmesine sahiptir ve hatta havadan havaya füzeler ateşleyebilir, bu da ona potansiyel olarak düşman İHA’larına veya helikopterlerine karşı bir miktar koruma sağlar.

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İHA’nın beklenen maksimum kalkış ağırlığı, 1.500 kg yük dahil olmak üzere 6.000 kilogram olacaktır. İstihbarat toplama ve grev operasyonları yürütecek. Baykar ayrıca, Kızılelma'nın yerli bir aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ile donatılacağını ve Türkiye'nin yaklaşmakta olan TCG Anadolu (L-400) amfibi hücum gemisi gibi kısa pist uçak gemilerine iniş ve kalkış yapabileceğini iddia ediyor.

HÜRJET

Kızılelma, Türkiye'nin 2023'te uçurmayı planladığı tek süpersonik uçak değil. TAI, turboprop Hürkuş'un halefi olan Hürjet adında bir süpersonik eğitim uçağı geliştiriyor. Diğer süpersonik eğitim uçaklarında olduğu gibi Hürjet de hafif savaş uçağı olarak görev yapabilmektedir. Mach 1.2 kadar hızlı uçabilir ve 45.000 fit yüksekliğe ulaşabilir. Bu özellikler onu İtalya'nın M-346 Master'ı ve Güney Kore'nin T-50 Golden Eagle'ı ile aynı geniş kategoriye koyuyor.

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İlk başta 2022 olarak planlanan Hürjet'in ilk uçuşunu Mart 2023'te yapması bekleniyor. Türkiye, uçağın seri üretimine Ocak 2022'de onay verdi. Hürjet, Türkiye'nin eski Northrop T-38 Talon eğitmenleri ve F-5 savaş uçaklarının yerini alacak.

TAI GÖKSUNGUR / ŞİMŞEK

TAI ayrıca Göksungur veya Şimşek olarak adlandırılacak maksimum Mach 0.7 hıza sahip ses altı bir insansız hava aracı geliştiriyor. İHA, istihbarat toplamak ve ateş desteği sağlamak için tasarlanmıştır.

Bir TAI yetkilisi, Defence News'e, şirketin ayrıca tamamen süpersonik bir versiyon geliştirmeyi umduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili ayrıca, TAI'nin küçük insansız hava aracını, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük insansız hava aracı olan şirketin Aksungur insansız hava aracıyla birleşik operasyonlarda kullanmayı denediğini iddia etti. TAI, sonunda Aksungur'dan fırlatılabilecek daha küçük bir modelini geliştirebilir. İHA'nın ilkinin Şubat 2023'te uçuşa geçmesi bekleniyor.

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TAI T929 ATAK-2

TUSAŞ ayrıca T129 ATAK taarruz helikopterinin halefi olan T929 ATAK-2'yi de geliştiriyor. ATAK-2, Türk yapımı bileşenler ve alt sistemlerle İtalyan AugustWestland A129 gövdesi üzerinde geliştirilen selefinin iki katı kalkış ağırlığı ile önemli ölçüde daha ağır olacak.

Yaklaşan ağır taarruz helikopteri, güdümsüz roketler, güdümlü uzun menzilli UMTAS tanksavar ve Cirit 70 mm füzeleri ve havadan havaya füzeler dahil olmak üzere çeşitli Türk yapımı mühimmatları taşıyabiliyor.

T929, Türk Kara Kuvvetleri'nin yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri'nde de hizmet verecek. İkincisinde ise TCG Anadolu'dan faaliyet gösterecek. Türkiye'nin ABD yapımı AH-1 Cobra taarruz helikopterleri, ATAK 2 2025 civarında hizmete girene kadar amiral gemisinde geçici bir çözüm olarak görev yapacak.

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Haziran 2021'de, TAI'nin Ukraynalı Motor Sich'ten T929 için 14 motor tedarik edeceğinin resmi olarak duyurulmasının ardından TAI CEO'su Kotil, Türkiye'nin yüzüncü yılında bu tür yeni yerli uçakların uçuşa geçmesinin sembolik önemini vurguladı. Kotil, ‘100. yılında TUSAŞ olarak 2023 yılına iddialı bir giriş yapacağız. Neredeyse tüm projelerimizin uçuşa geçeceği bir yıl olacak’ dedi.”