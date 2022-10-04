Ekonomi Amerikan Forbes Dergisinden Türkiyeye övgü dolu sözler Geleceğin ordusunu kuruyorlar
SAVUNMA SANAYİ

Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar

Önce Azerbaycan'ın Ermenistan'ı hezimete uğratması, sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde dünyanın gözünü çevirdiği yerli ve milli SİHA'larımız, her gün konuşulmaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes, Türkiye'nin savunma sanayisindeki adımlarını analiz etti. Forbes analisti Amir Hüseyin "Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor" başlığı ile bir analiz yayınladı.

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Amerikan Forbes Dergisinden Türkiyeye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar
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Forbes'in analizine göre Türkiye'nin yıl geçtikçe artan savunma bütçesi ülke için ufuk açıcı olduğu bildirildi. Akşam'ın aktardığına göre; Amir Hüseyin, Türkiye'nin dış politikada aktif bir rol oynadığını belirterek. "Türkiye, PKK ile uğraşıyor, Suudi Arabistan ve BAE'ye karşı Katar'ı destekledi, Suriye'de art arda operasyonlar yaptı ve Libya'da hükümeti destekledi. Bunun yanı sıra Azerbaycan'a Karabağ savaşını kazandırdı ve şimdi Türkiye Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Ukrayna'ya hatırı sayılır destek veriyor" ifadelerini kullandı.

  • "Türkiye'nin aynı anda sürdürdüğü çok sayıda projede elde edilen sonuçlar dikkati hak ediyor. Bu projelerin çoğu, Türkiye tarafından geliştirilen yenilikçi silah sistemleri, taktikler ve stratejiler sayesinde mümkün" diyen Hüseyin bunların ciddi şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

'NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor'

Forbes analisti Amir Hüseyin'in "Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor" analizinden satır başları:

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerinden çıkarılacak en önemli bir ders, dışa bağımlılığın azaltılmasının büyük bir güç olduğudur. 20 milyar doları biraz geçen Türk savunma bütçesi, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor ve aynı zamanda 700'den fazla ayrı savunma projesi yürüten yerli bir savunma endüstrisini besliyor. Bu projeler gelecekteki savaşlarda etkin şekilde kullanılacak silahlar üretmek ve yeni projelere ufuk olması için bir bakış açısı sağlıyor. Türkiye, donanmadan havaya havadan karaya bir çok alanda proje üretiyor.

Şimdi size bunlardan bir kaç tanesini örnek olarak vereceğim.

Kargu: KARGU tek er tarafından taşınabilen, görüş içi ve görüş ötesi hedefleri tespit ve imha etme kabiliyetine sahip, Taşınabilir Döner Kanatlı Milli Vurucu İHA çözümüdür. 5 km menzil ve 30 dakika havada kalma ile Kargu Libya'da ve belki de Dağlık Karabağ'da test edildi.

TB2: Baykar'ın TB2'si şu anda herhangi bir Çinli veya ABD'li İHA'dan daha fazla ihraç edilen tek SİHA'dır. Koral gibi Elektronik Harp sistemleriyle uyumlu olan TB2 Rus Hava Savunma sistemlerini Suriye ve Ermenistan'da başarıyla imha etti. Aselsan'ın CATS EO/IR görüş sistemi ile donatılan ve Türk yapımı MAM-C, MAM-L ve LUMTAS hassas mühimmatla donanmış olan TB2, yüzlerce Hava Savunma Sistemi, zırh ve topçuyu imha etti.

Anka-S & Aksungur: Anka, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin TB-2'ye kıyasla daha büyük ve daha yetenekli İHA sistemidir. Aksungur, Denizaltı savaşında görev yapabilme özelliğine sahiptir.

Akıncı: 38 bin fitte yaklaşık 26 saat uçarak dayanıklılık rekoru kıran yeni Baykar SİHA'sı. SİHA, 3 bin librelik büyük bir yük taşıma kapasitesine sahip, İHA'ya Türkiye tarafından geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze ve Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze konuşlandıracak.

MIUS: Baykar'ın Mach 1 yetenekli çok amaçlı SİHA'sının 2023'te uçması planlanıyor. Havadan havaya ve havadan karaya görev yapabilen MIUS, önemli bir seferi muharebe kabiliyeti sağlamak için Anadolu LHD'de konuşlandırılacak. Tahminler, 50'ye kadar Baykar TB-3 ve MIUS SİHA'sının Anadolu tarafından taşınacağını gösteriyor.


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