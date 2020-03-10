Ekonomi Amerikan hava yolu şirketlerine koronavirüs darbesi İşe alımlar durduruldu
DÜNYA EKONOMİSİ

Amerikan hava yolu şirketlerine koronavirüs darbesi: İşe alımlar durduruldu

Amerikan hava yolu şirketlerine koronavirüs darbesi: İşe alımlar durduruldu

Koronavirüs dünya ekonomisine darbe vurmaya devam ediyor. Amerikan hava yolu şirketleri zor günlerden geçiyor. Delta Havayolları, uluslararası uçuşlarda yüzde 20-25 aralığında, Amerikan Havayolları ise yüzde 10 oranında kapasite azaltmaya gideceğini duyurdu. Ayrıca Delta Havayolları'nda işe alımların da durdurulacağı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin önde gelen uluslararası hava yolu firmalarından Delta ve Amerikan Havayolları, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarında kapasite azaltmaya gideceklerini açıkladı.

Delta Havayollarından yapılan açıklamada, şirketin finansal pozisyonunu korumak amacıyla maliyet azaltma önlemleri aldığı belirtildi.

  • Önceliklerinin müşteriler ve çalışanların sağlığıyla güvenliği olduğu vurgulanan açıklamada, talepteki düşüş nedeniyle şirketin sistem kapasitesini 15 puan azaltacağı aktarıldı.

Delta'da işe alımlar durdurulacak

Açıklamada, şirketin uluslararası uçuş kapasitesini yüzde 20-25, iç hat kapasitesini ise yüzde 10-15 aralığında düşüreceği bildirildi.

Talep trendindeki değişimlere göre şirketin planlı kapasitesinde düzenleme yapmaya devam edileceği aktarılan açıklamada, şirketin sermaye giderlerinde ve gönüllü emeklilik fonunda 500'er milyon dolarlık ertelemeye gideceği ifade edildi.

İşe alımların da durdurulacağı belirtilen açıklamada, çalışanlara gönüllü ücretsiz izin sunulacağı belirtildi.

Asya, Avrupa ve Güney Amerika'daki bazı uçuşlarını askıya alacak

Amerikan Havayolları şirketi de Kovid-19 salgını nedeniyle düşen talebe yönelik düzenlemeler yaptıklarını açıkladı.

  • Şirketten yapılan açıklamada, yaz mevsimi için uluslararası uçuş kapasitesinin yüzde 10, iç hat uçuşlarının ise nisanda yüzde 7,5 azaltılacağı kaydedildi. Açıklamada, şirketin Asya, Avrupa ve Güney Amerika'ya olan bazı uçuşlarının askıya alınacağı vurgulandı.

United Havayolları ile JetBlue Havayolları da geçen hafta Kovid-19 salgınıyla düşen talepler doğrultusunda uçuş kapasitelerinde azalmaya gideceklerini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili MEB ile önümüzdeki günlerde görüşülecek
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili MEB ile önümüzdeki günlerde görüşülecek

Vuhan'da görevli doktordan koronavirüste yüksek tansiyon uyarısı: Yüksek risk oluşturuyor
DÜNYA
Vuhan'da görevli doktordan koronavirüste yüksek tansiyon uyarısı: Yüksek risk oluşturuyor
Dünyanın dört bir yanına yayıldı

Dünyanın
dört bir yanına yayıldı

​Hastahaneler, sokaklar,... En dikkat çeken fotoğraflar.
Bir günde en fazla ölüm!

Bir günde en fazla ölüm!

Koronavirüs İtalya'ya en ağır gününü yaşattı.
Dünya yıldızına koronavirüs testi

Dünya yıldızına
koronavirüs testi

Fransa'dan dünya futbolunu korkutan haber.
İngiltere şokta

İngiltere şokta

​2 ayda 14 eski asker intihar etti.
Engin Özkoç'a şok!

Engin Özkoç'a şok!

​CHP'li gençlerden kınama: Sakaryamıza yakışmıyor.
Fitre miktarı <br>belli oldu

Fitre miktarı
belli oldu

​Diyanet, fıtır sadakası miktarını açıkladı.

Okullar tatil <br>edilecek mi?

Okullar tatil
edilecek mi?

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.
Şevket Kazan'a veda

Şevket Kazan'a veda

Erdoğan, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.
Akaryakıttan sonra<br>bir güzel haber daha

Akaryakıttan sonra
bir güzel haber daha

​Sondaj vurulan iki kuyuda daha doğalgaz bulundu.
Elçinin elini <br>uzattığı o an

Elçinin elini
uzattığı o an

Erdoğan koronavirüs tedbirinden taviz vermiyor.
Salgın olma<br>ihtimali çok yüksek

Salgın olma
ihtimali çok yüksek

​Bakan Koca 'Henüz tespit edilmedi' dedi ve ekledi...
ABD 'S-400<br>sözü' istedi

ABD 'S-400
sözü' istedi

"ABD tarafı Patriot alımı konusunda epey yumuşadı."
Milli maçlar seyircisiz

Milli maçlar seyircisiz

A ​​Milli Takımımızın maçlarına koronavirüs engeli.
Microsoft algı peşinde

Microsoft algı peşinde

​Varsayılan sayfa 'msn.com' üzerinden hükümeti hedef alıyor.
Savaş suçu işlediler

Savaş suçu işlediler

​Rusya ve rejim anlaşmayı 20 bin kere ihlal etti.
Yerli otoda<br>büyük gün

Yerli otoda
büyük gün

​Perşembe günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.