Ekonomi Anadolu OSB Üretimde kadın gücü etkinliği oluşturdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anadolu OSB 'Üretimde kadın gücü' etkinliği oluşturdu

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi “Üretimde Kadın Gücü” etkinliği ile fabrikalarda çalışan kadınlara iş yaşamında haklarını anlatılarak, başarı örküleri ile motive etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, kadınların çalışma hayatında haklarını anlattı.
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, kadınların çalışma hayatında haklarını anlattı.

Etkinlikte açış konuşması yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, üretim sektöründe olduğu kadar yaşamın her alanında kadının önemini vurguladı.

Tuncay, kadın haklarının öğrenilmesi ve uygulanması ülke için de son derece önemli olduğana dikkat çekerek, eşit yurttaşlık kavramına değindi.

Ayrıca Tuncay, kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması ve ucuz işgücü zihniyeti görülmemesinin önüne geçmek her fırsatta çağrıda bulunduklarını kaydetti.

EN İYİ ÇÖZÜMÜ KADINLAR SAĞLAR

Tuncay’ ın ardından KAİSDER Başkanı Göknur Atalay, iş yaşamında başarı sırrını paylaştı.

Atalay, “Erkek çocuklar iş kuracağını belirrtiği zaman inanılmaz imkanlar sunulur ama kız çocuğu iş kuracağında belki bir defa ailesinden destek görür. Kadınların hırsı çok yüksektir. Çünkü elindeki tek şansı en iyi şekilde değerlendirmek ister. Bu yüzden kadınların iş yaşamında başarısı daha yüksektir. Bir sorununuz varsa lütfen kadınlarla paylaşın. Çünkü en iyi çözümü kadınlar sağlar. Kadınların çoklu zekası ve duygusal zekası daha yüksektir” dedi.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN HAKLARI

Ardından Avukat. Dr. Fatma Başterzi, kadınların çalışma hayatında haklarını anlattı.

  • Başterzi, “Sanayiye ait işlerin gece postalarında 18 yaşını dolduran kadın çalışanlarda; gebe, yeni doğum yapmış ya da emziren işçiler çalıştırılamaz. Bunlar ayrıca günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Kanunda ‘analık’ kavramı da önemlidir. Anneler doğum öncesi ve sonrarı olmak üzere 16 hafta izin kullanabilirler. 16 haftalık süre bittikten sonra iki şekilde daha izin kullanılabiliyorlar. Birincisi; yarısı ücretsiz olmak üzere toplamda 60 gün izin kullanabilirler. İkincisi; 6 ay ücretsiz izin kullanılabiliyor” diye konuştu.

Açıklamalarının devamında Başterzi, kıdem tazminatı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmede bulundu. Etkinlik, konuşmacılara Hikmet Çetinkaya’ nın Çanakkale Şehitlerini simgeleştirdiği Kan Çiçekleri tablosu takdimi ile sonlandırıldı.

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