Ekonomi Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak
BASIN İLAN

Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak

Anadolu Üniversitesi, 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Mart'ta son bulacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak
Anadolu Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 ve 7/15754 sayılı Kararname ile belirlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 maddesinin c fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve her bir pozisyon için 10 katı aday arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya konularak gerçekleştirilecek (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) yazılı ve sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacak.

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