Ekonomi Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Anadolu Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Anadolu Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacak.

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