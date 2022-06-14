AnadoluJet'in ilk yeni nesil uçağı seferlere başladı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet'in yurt içi ve yurt dışı uçuş ağını genişletme ve misafir memnuniyetini artırma çalışmaları doğrultusunda filosuna kattığı yeni nesil uçaklar, markanın hedeflerine ulaşmasına hizmet edecek.

Yeni nesillerin mevcut uçaklara göre yakıt avantajı sağlıyor olması, çevreye uyumu da beraberinde getiriyor. Ayrıca yeni nesil uçaklardaki koltuk konfigürasyonu sayesinde koltuk başına düşen maliyetlerin azaltılmasıyla büyüme hedefleri de desteklenmiş oluyor.

AnadoluJet'in uçak sayısı 54'e yükseldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin, 89 yıldan bu yana başarı çıtasını sürekli üst seviyelere taşıdığını belirtti.

AnadoluJet'in gelişimi için de yeni bir sürece girdiklerini kaydeden Ekşi, şunlar ifade etti:

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"Filoya katılan yeni nesil uçaklarımızın da katkısıyla hem gökyüzündeki güçlü markalarımıza bir yenisini ekleyecek hem de uluslararası havacılık pazarından aldığımız payı günden güne artıracağız. AnadoluJet'i misafirlerimizin beklentisi doğrultusunda büyütmek için attığımız adımlara, alacağımız yeni stratejik kararlar ile devam edeceğiz. Mevcut durumda 52 adet B737-800 uçağımızla operasyonlarımızı icra ediyoruz. Bugün filomuza katılan 2 adet B737-800 MAX yeni nesil uçağımızla bu sayı 54'e yükselmiş oldu. Bu kapsamda yapılan planlamalar neticesinde eylül ayında bu sayının 65'e çıkarılması hedefleniyor."

2022 yılında 20 yeni nesil uçak

AnadoluJet, 2022 yılının ilk beş aylık diliminde yüzde 76 doluluk oranı ile 5,6 milyon yolcu taşıdı. Bu yıl itibarıyla AnadoluJet filosuna 7 adet B737-800 MAX, 11 adet A321 NEO ve 2 adet A320 NEO yeni nesil uçak eklenecek.