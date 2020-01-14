Ekonomi Anadolunun rüzgarına göre türbin üretti
İŞ DÜNYASI

​Anadolu’nun rüzgarına göre türbin üretti

Anadolu’nun rüzgarına göre türbin üretti

Siemens Gamesa, 53 MW’lık Kartal RES projesine, esnek güç değeri aralığına sahip olan SG 4.5-145 karasal (onshore) rüzgâr türbinlerinin tedariki için Callax Holding ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Anadolu’nun genel iklim karakteri gibi orta seviyede rüzgâr koşullarına sahip lokasyonlar için ideal bir çözüm olan SG 4.5-145 türbini, spesifik saha koşullarına göre özelleştirilmiş çözümlerle maksimum verimlilik elde etmek üzere geliştirildi. Türbin, ilgili proje çerçevesinde esnek bir şekilde yapılandırılarak 4,2 ile 5,0 MW arası enerji üretebiliyor. Türkiye’de ilk kez sipariş edilen bu türbinlerin kurulumunun 2020 yılında yapılması planlanıyor.

İzmir, Çanakkale, Eskişehir’e kurulacak

Siemens Gamesa ayrıca Artıbir Enerji Grup’tan da 3,75 MW operasyon modlu SG 3.4-132 Class IA türbinler için toplam 30 MW’lık sipariş aldı. 3,75 MW modeli için Türkiye’deki ilk siparişler olan bu türbinlerin kurulumu 2020’de yapılacak. Türkiye’deki bu yeni projeler İzmir, Çanakkale ve Eskişehir’de orta ve yüksek rüzgar koşullarındaki sahalarda hayata geçirilecek. 2019 mali yılının 4. çeyreğinde imzaları atılan bu siparişlerin tamamı için uzun vadeli servis anlaşmaları da imzalandı.

Türkiye’de ilk kez

Siemens Gamesa Türkiye CEO’su Ebru Çiçekliyurt şunları ifade etti:

"Ülkemizde uzun süredir koruduğumuz konumumuzu daha güçlendirecek yeni projeler almanın gururunu yaşıyoruz. Dünya genelinde toplam 2 GW’tan yüksek kapasitede projelerde kullanılan ve güçlü performansıyla müşterilerimizin tercihi olan karasal SG 4.5-145 türbinimiz Türkiye’de ilk kez kullanılacak. Türkiye’nin rüzgar enerjisi pazarı kayda değer bir büyüme potansiyeline sahip bulunuyor ve şirketimiz de ülkedeki güçlü performansıyla bu büyümeye katkı sağlamak için ideal konumda yer alıyor. Aldığımız bu yeni siparişler de müşterilerimize büyük bir ekonomik katma değer kazandıran teknoloji ve servisler sunduğumuzu bir kez daha gösteriyor.”

Lider marka

Siemens Gamesa, Türkiye’de 1,3 GW’ı aşan kurulu güçle, rüzgar türbini tedariğine öncülük ediyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye rüzgar enerjisi pazarında aktif rol oynayan şirket, ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda projeyi başarıyla tamamladı. WindEurope kuruluşu, 2019-2023 arasında Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulu gücünü 4,3 GW artırmasının beklendiğini ifade ediyor.

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