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Ekonomi Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanındaki iş yeri ve depolar kiraya veriliyor
BASIN İLAN

Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı'ndaki iş yeri ve depolar kiraya veriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı'ndaki iş yeri ve depoların kiralanması için ihale düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanındaki iş yeri ve depolar kiraya veriliyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; toplam 100 adet iş yeri ve depo, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesini göre kapalı zarf usulüyle kiraya verilecek. İhale, 14 Nisan 2022 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda saat 14.00’te yapılacak.

İhale şartnameleri çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

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