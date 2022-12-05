Ekonomi Ankara-Astana arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara-Astana arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kazakistan’ın başkenti Astana’ya ilk doğrudan uçuşunu gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Ankara-Astana arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı
Foto/arşiv

Ankara-Astana güzergahındaki ilk seferinde 140 yolcusunu taşıyan AnadoluJet’in B-737 tipi uçağı, yerel saatle 07.15’te Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İlk sefer dolayısıyla havalimanında düzenlenen törene, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici, AnadoluJet Pazarlama Satış Müdürü Ahmet Yıldız, Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Talgat Lastayev, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Daulet Hamzin’in yanı sıra diğer yetkililer ile basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmalarından sonra Kazak halk müziği seslendirildi. Kazak halk oyununun sergilendiği törende, ilk uçuş için kurdele ve pasta kesildi.

"Ankara-Astana arasındaki köprümüzü kurduk"

Ahmet Yıldız, törenin ardından yaptığı açıklamada, AnadoluJet’in söz konusu güzergahta başlattığı doğrudan uçak seferlerinin Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilere ekonomik ve kültürel olarak daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

İlk seferin 140 yolcuyla yapıldığını kaydeden Yıldız, "Dönüşte de 160 yolcumuz var. Biz aslında havadan bir köprü kuruyoruz. Köprüler ne kadar kolaysa insanlar o kadar birbirleri arasında gidip gelebilir. Biz de bugün Ankara-Astana arasındaki köprümüzü kurduk. Bu köprü bundan sonra hep baki kalacaktır ve insanlar bunu kullanarak seyahat edecektir. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Özellikle başkent olması ayrı güzel." değerlendirmesinde bulundu.

AnadoluJet, Ankara-Astana güzergahında ilk etapta haftada iki sefer düzenleyecek.

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