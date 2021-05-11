Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25/05/2021-26/05/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı.