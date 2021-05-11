Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa sunuldu

Dünya

Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti

Vahşi İsrail'in imza attığı vahşeti kutladığı skandal görüntüler infiale neden oldu. Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangına sevinen vahşi İsraillilerin söylediği şarkının, 2015’de bir düğün sırasında Filistinli 18 aylık bebek olan Ali Devabişe’nin yakılmasını “kutlamak” için söylenen şarkı olduğu ortaya çıktı.