Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 250 zabıta memuru alacağını duyurdu. Belediye, alımların 14 ila 30 Haziran arasında olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tradresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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