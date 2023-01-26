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Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı mülkiyetindeki Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 51123 Ada 1 Parsel üzerine, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlardan bir kısmının imalatı ve finansmanı amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacak.

07:00 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihalede tahmini bedel 195 milyon 202 bin 454 Türk Lirasıdır. İhale 16 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

#Basın İlan Kurumu
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#İhale
1 saat önce
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
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