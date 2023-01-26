Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihalede tahmini bedel 195 milyon 202 bin 454 Türk Lirasıdır. İhale 16 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacak.