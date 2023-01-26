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Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa ve dükkan satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde bulunan muhtelif nitelikteki 21 adet arsa ile Yenimahalle ilçesinde bulunan 1 adet dükkanı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile satacak.

07:00 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 9 Şubat 2023 tarihinde Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni tarafından yapılacak.

#Basın İlan Kurumu
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#İhale
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa ve dükkan satışı
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