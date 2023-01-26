Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa ve dükkan satışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde bulunan muhtelif nitelikteki 21 adet arsa ile Yenimahalle ilçesinde bulunan 1 adet dükkanı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile satacak.
07:00 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 9 Şubat 2023 tarihinde Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni tarafından yapılacak.
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