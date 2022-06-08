Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların başvurularını, ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir.
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