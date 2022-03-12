Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek

Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI irtifa rekorunu tazeledi

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) kendisine ait olan irtifa rekorunu kırdığını duyurdu. Bayraktar, 'AKINCI 40 bin 100 ft'te! Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı.' ifadelerini kullandı.