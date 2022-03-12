Ekonomi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek
BASIN İLAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sözleşmeli bilişim personeli istihdam edileceğini duyurdu. Üniversite, alımların 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Demokrasiye karşı işlenen suç

'Demokrasiye karşı işlenen suç'

​Zelenskiy Rusya'nın eylemlerini DEAŞ'a benzetti.
Metreler kala durdu

Metreler kala durdu

Boğazda dümeni kitlenen gemi korku dolu anlara neden oldu.
Küresel sistem iflas etmiştir

Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda “BM'de reform” çağrısını yineledi.
Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

​100 yıllık Osmanlı geleneği Afrika'da hala canlı.
'Birini beğenirse<br>resmini çizip hediye ederdi'

'Birini beğenirse
resmini çizip hediye ederdi'

​Ürdün Prensesi Türk ressam Fahrelnisa Zeid'i anlattı.
Karda saat 18.00 alarmı

Karda saat 18.00 alarmı

​Yetkililer 'Bugün dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.

Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

'​Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın'

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.
Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

'​Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitemiz var.'
Önce Suriye şimdi Ukrayna

Önce Suriye şimdi Ukrayna

'​İkinci kez mülteci olmak çok zor.'
Desteklenen havza 322 oldu

Desteklenen havza 322 oldu

​Ayçiçeği yağında yüzde 100 yerlilik hedefi.
Nükleer korkuya karşı kritik temas

Nükleer korkuya karşı kritik temas

​Antalya, yaşanan nükleer krizin aşılması çabalarında da öne çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.