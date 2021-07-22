Ekonomi Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ilave YHT seferi konuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ilave YHT seferi konuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak. Bugün başlayan ilave YHT'lerle Kurban Bayramı süresince yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

Haber Merkezi AA
Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ilave YHT seferi konuldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, bayram nedeniyle artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında ilave YHT seferleri konuldu.

Söz konusu seferler, bugün Ankara'dan 14.40 ve 19.30'da, Konya'dan 15.45'te hareket edecek.

23-25 Temmuz'da ise Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 14.40 ve 19.30, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 07.00 ve 12.00 saatlerinde hareket edecek.

Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) seferinde ise yüksek hızlı tren, Konya'dan 15.45'te, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) ise 15.35'te hareket edecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bölgesel trenleri ve konvansiyonel hatları da aktif hale getirmeye başladıklarına dikkati çekerek "Yolcular YHT'ye de yeniden rağbet göstermeye başladılar. O nedenle seferlerimizi artırdık. İnşallah Kurban Bayramı'nda da tren konforu keyfini vatandaşlarımıza hissettirmek için arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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