Ekonomi Ankara Kalkınma Ajansından proje teklif çağrısı
BASIN İLAN

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan proje teklif çağrısı

Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı ile toplam 10 milyon TL tutarında desteği kullandıracak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Kalkınma Ajansından proje teklif çağrısı
Ankara Kalkınma Ajansı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; programın genel amacı, üretilen ürün ve hizmetlerde sosyal yenilik bakış açısı ile değişim odaklı, sosyal faydayı arttıran ve daha sürdürülebilir bir dünyada yaşanmasını sağlayan çözümler üretilmesiyle sosyal ekonomiye katkı sunulmasıdır.

Programın özel amacı ise sosyal yenilik uygulamalarının kamuda ve özel sektörde yaygınlaştırılması ile Ankara'nın karşı karşıya olduğu toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla önceliklendirilen sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda kurumların kapasitelerinin geliştirmesine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Program İlan Tarihi: 15/09/2022

İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi: 26/09/2022

İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 25/11/2022 Saati: 23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 02/12/2022 Saati: 17:00

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