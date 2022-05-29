Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak

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Bugün toplu ulaşım ücretsiz: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray, 29 Mayıs Pazar günü (bugün) ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca AK Parti ve MHP Grubu’nun teklifiyle İBB Meclisi’nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak. Öte yandan vatandaşların Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni etkinlik alanına en kolay ve hızlı erişebilmesi için ‘Ulaşım Rehberi’ yayınlandı.