Ekonomi Ankara Sanayi Odası organ seçimleri hakkında duyuru
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Ankara Sanayi Odası organ seçimleri hakkında duyuru

Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Ankara Sanayi Odası’nın organ seçimlerine ilişkin duyuru yayınladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Sanayi Odası organ seçimleri hakkında duyuru
Ankara Sanayi Odası.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; duyuruda, 5174 sayılı Kanun ile bu Kanunun 83. ve 84. Maddeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Ankara Sanayi Odası’nın Meslek Komitesi, Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri asıl ve yedek üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı ile Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek delegeleri ve Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimlerinin, 26 Ekim 2022 Çarşamba günü Ankara Sanayi Odası hizmet binasında 09:00-17:00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacağı belirtildi.

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