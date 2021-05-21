Ekonomi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 21 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30583 sayılı Resmî Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Başvuru tarihi Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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