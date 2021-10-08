Ekonomi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 4 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 6 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacak.

Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

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