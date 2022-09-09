Ankara Ticaret Borsası'ndan seçim duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; duyuruda, "5 Temmuz 2022 Salı gününden itibaren alınan belgelerin geçerli olacağı, duyurunun ilan edildiği tarihten, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü de dahil olmak üzere Cumartesi ve Pazar dahil Ticaret Sicil Müdürlüğünce, seçimlerde oy kullanacağı belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenebileceği" hususları vurgulandı.
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