Ankara Ticaret Borsası'ndan seçim duyurusu

Bakan Nebati: Enflasyon belasının üstesinden gelecek olan biziz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, enflasyon sorununa ilişkin, 'Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki bu enflasyon belasının üstesinden gelecek olan da biziz. Biz yüksek enflasyonu bu ülkeden defedecek iradeye sahibiz, yol ve yöntemlerimiz belli. Attığımız adımlarla sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla, aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz.' ifadelerini kullandı.