Ekonomi Ankara Ticaret Borsasından seçim duyurusu
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Ankara Ticaret Borsası'ndan seçim duyurusu

Ankara Ticaret Borsası, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü yapılacak organ seçimlerine ilişkin yayınladığı duyuru ile üyelerini bilgilendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Ticaret Borsasından seçim duyurusu
Ankara Ticaret Borsası.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; duyuruda, "5 Temmuz 2022 Salı gününden itibaren alınan belgelerin geçerli olacağı, duyurunun ilan edildiği tarihten, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü de dahil olmak üzere Cumartesi ve Pazar dahil Ticaret Sicil Müdürlüğünce, seçimlerde oy kullanacağı belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenebileceği" hususları vurgulandı.

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