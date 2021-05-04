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Ekonomi Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak

Ankara Üniversitesi, 119 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 17 Mayıs'ta sonlanacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

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