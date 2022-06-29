Ankara Üniversitesi 159 öğretim üyesi alacak

Cibuti'nin Bayraktar TB2 SİHA'sı ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, Cibuti'nin 45. Bağımsızlık Yıldönümü kutlamaları kapsamında yapılan geçit töreninde görüntülendi. Bayraktar TB2 kanadındaki MAM-L mühimmatı ile birlikte geçiş yaptı. Cibuti'nin envanterine aldığı ilk SİHA olan Bayraktar TB2, terörle mücadelede Cibuti Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirecek. BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Dost ve kardeş ülke Cibuti'nin 45'inci bağımsızlık yıl dönümünü kutlarız.' denildi.