Ekonomi Ankara Üniversitesi 159 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Ankara Üniversitesi 159 öğretim üyesi alacak

Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 159 Öğretim Üyesi alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Üniversitesi 159 öğretim üyesi alacak
Ankara Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ise ilgili birimlere istenilen belgeleri 18 Temmuz 2022 tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

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