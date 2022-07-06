Ankara'da 10 katlı iş hanı ihaleyle satışa sunulacak

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SAMP-T mutabakatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, SAMP-T hava savunma sisteminin ortak üretiminde İtalya ve Fransa ile mutabık olduklarını söyledi. Erdoğan, Külliye’de kabul ettiği İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Son NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuyu etraflıca ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: Bu konuda zaten sayın Başbakanla mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Macron ile de mutabakatımız bu konuda var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim.