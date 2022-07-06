Ekonomi Ankarada 10 katlı iş hanı ihaleyle satışa sunulacak
BASIN İLAN

Ankara'da 10 katlı iş hanı ihaleyle satışa sunulacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan iş hanını 19 Temmuz 2022 Salı günü gerçekleştirilecek ihaleyle satacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada 10 katlı iş hanı ihaleyle satışa sunulacak
Ankara.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakalar Mahallesi’ndeki 316 m² yüzölçümlü “Kargir İşhanı” vasıflı 10 katlı binanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gayrimenkul Yönetim Müdürlüğü’ne 18 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Taşınmazın muhammen bedeli 13 milyon 500 bin Türk Lirası olarak açıklandı.

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