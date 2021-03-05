Ekonomi Ankarada 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor
BASIN İLAN

Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Çankaya ve Keçiören'de 124 adet kamu konutunu ihaleyle satışa sunuyor. İhale, 15 Mart'ta açık teklif usulü yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara İli, Çankaya ve Keçiören İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Çankaya İlçesinde bulunanlar Anıt Emlak Müdürlüğünce, Keçiören İlçesinde bulunanlar Seymen Emlak Müdürlüğünce İzmir-1 Cad. No:35 (İhale Salonu) Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, satışa çıkarılan konutların; büyüklüğü, konumu ve diğer özellikleri ile ihaleye ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz

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