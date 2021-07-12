Ankara'da 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek

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Kilise duvarının üstünde dans eden üç kişi gözaltında

İstanbul Kadıköy'de bir grubun Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstünde dans ettiği görüntüler sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen üç kişi gözaltına alındı.