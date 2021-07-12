Ekonomi Ankarada 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek
BASIN İLAN

Ankara'da 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verileceğini duyurdu. Belediye, ihalenin 29 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

İhale, 29 Temmuz'da saat 12'de yapılacaktır.

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