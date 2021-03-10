Ekonomi Ankarada 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak
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Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak

Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ve 1 adet meskenin kiralama ihalesi yapılacağı duyuruldu. İhalenin, 24 Mart'ta açık teklif usulü olacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İlanda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 30.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile; 24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilanda yer alan taşınmazların konumu, büyüklüğü ve ihaleye katılacaklarda aranan şartları buradan öğrenebilirsiniz

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