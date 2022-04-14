Ankara'da daire ve villa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 38 adet 2+1, 20 adet 3+1, ve 18 adet 4+1 daire olmak üzere toplam 76 adet daire ve 2 adet içi yapısız villanın satışı www.portas.com.tr internet adresinden veya “Turkuaz Mah. Turkuaz Küme Evler Sok. 183/29” adresinde bulunan satış ofisine alıcı adaylarının bizzat gelmesi ile yapılacak.
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