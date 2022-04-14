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Ekonomi Ankarada daire ve villa satış ihalesi
BASIN İLAN

Ankara'da daire ve villa satış ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi PORTAŞ A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve yapımı PORTAŞ A.Ş. tarafından üstlenilen Ankara İli Etimesgut İlçesi Ballıkuyumcu Mahallesi 63889 Ada 3 Parsel’de bulunan 76 adet daire ve 2 adet villa, Parlamenterler Golf Life Projesi kapsamında www.portas.com.tr internet sitesi üzerinden satışa çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada daire ve villa satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 38 adet 2+1, 20 adet 3+1, ve 18 adet 4+1 daire olmak üzere toplam 76 adet daire ve 2 adet içi yapısız villanın satışı www.portas.com.tr internet adresinden veya “Turkuaz Mah. Turkuaz Küme Evler Sok. 183/29” adresinde bulunan satış ofisine alıcı adaylarının bizzat gelmesi ile yapılacak.

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