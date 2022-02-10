Ankara'da ‘şeker’ zirvesi: Ticaret Bakanı Muş şeker fabrikası yöneticileri ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şeker sektörünün temsilcileri ile başkentte bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Muş, “Üretime devam edin sorunları çözeriz” mesajı verdiği ifade edildi.

Sektör temsilcileri 2020 yılında pancar ve şeker üretiminde Türkiye’de rekor kırıldığını, söz konusu sezonda 150 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti.

2021'de iklime bağlı olarak pancar üretimi ve buna bağlı olarak şeker üretiminde düşüş yaşandığını belirtti. 2022 yılında şeker açığının oluşmayacağı kaydedildi. Beklenmedik bir şekilde Türkiye’de şeker açığı olursa emniyet stokunun bu sezonda da devreye gireceği belirtildi.

ÇİFTÇİ ÜRETİMDE TUTULMALI

Şeker fabrikalarının zararına satış yaparsa şeker piyasasının bozulacağını belirten temsilciler, son yıllarda şeker fiyatlarının düşük tutulmasıyla özel şeker fabrikalarının zarar etmeye başladığını söyledi.

REKLAM

Sektör temsilcileri pancar üretiminin olması için çiftçinin desteklenerek üretimde tutulması gerektiğini belirttiler. Çiftçinin elektrik tarifesi ve ödeme zamanının yeninden düzenlenmesi gerektiği iletildi. Bakan Muş’un üreticilere, “Sizleri dinledim, sorunlarınızı gereken yerlere aktaracağım. Siz üretime devam edin biz sorunları çözeriz” mesajı verdiği öğrenildi.

EKONOMİ Sukkar Şeker üretimini iki katına çıkardı