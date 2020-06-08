Anlaşma sonrası petrol fiyatları 42 doları aştı

OPEC Grubu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sert düşen talebi dengelemek için, Nisan ayında, arzı Mayıs ve Haziran aylarında günde 9.7 milyon varil azaltma konusunda anlaşmıştı.

Grubun yaptığı son toplantıda varılan anlaşmaya göre, günde 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı Temmuz sonuna kadar sürecek. Anlaşmaya göre, kısıntılar Temmuz'dan Aralık'a kadar da günde 7.7 milyon varil olarak sürdürülecek.

OPEC Grubu, Mayıs ve Haziran aylarında üretim kotalarını aşan Nijerya ve Irak gibi ülkelerden bunu Temmuz-Eylül aylarında ekstra kesintiler yaparak dengelemelerini de istedi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.98 artışla 42.92 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.85 artışla 40.28 dolara yükseldi.

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