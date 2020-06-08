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Ekonomi Anlaşma sonrası petrol fiyatları 42 doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Anlaşma sonrası petrol fiyatları 42 doları aştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından Brent 42 doları, ABD hafif petrolü de 40 doları aştı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

OPEC Grubu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sert düşen talebi dengelemek için, Nisan ayında, arzı Mayıs ve Haziran aylarında günde 9.7 milyon varil azaltma konusunda anlaşmıştı.

Grubun yaptığı son toplantıda varılan anlaşmaya göre, günde 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı Temmuz sonuna kadar sürecek. Anlaşmaya göre, kısıntılar Temmuz'dan Aralık'a kadar da günde 7.7 milyon varil olarak sürdürülecek.

OPEC Grubu, Mayıs ve Haziran aylarında üretim kotalarını aşan Nijerya ve Irak gibi ülkelerden bunu Temmuz-Eylül aylarında ekstra kesintiler yaparak dengelemelerini de istedi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.98 artışla 42.92 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.85 artışla 40.28 dolara yükseldi.

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