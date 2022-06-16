Ekonomi Antalya-Alanya Otoyolu Projesi ihalesine davet
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Antalya-Alanya Otoyolu Projesi ihalesine davet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında ihaleye çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya-Alanya Otoyolu Projesi ihalesine davet
Antalya-Alanya Otoyolu Projesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya-Alanya Otoyolu Projesinin 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletme ve devri işine ait ihale 25 Ağustos 2022 günü saat 10.30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü küçük toplantı salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak.

İstekliler ihale dosyasını 21 Haziran 2022 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz olarak görebilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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