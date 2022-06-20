Ekonomi Antalya Demre Yat Limanı Projesinde ihale süreci başladı
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Antalya Demre Yat Limanı Projesinde ihale süreci başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Demre Yat Limanı Projesi 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Demre Yat Limanı Projesinde ihale süreci başladı
Antalya Demre Yat Limanı Projesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; istekliler, projeye ait ihale dosyalarını 23 Haziran 2022 tarihinden itibaren Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görebilirler. Teklifler, 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10.00'a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığına teslim edilecek.

Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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