Antalya Demre Yat Limanı Projesinde ihale süreci başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; istekliler, projeye ait ihale dosyalarını 23 Haziran 2022 tarihinden itibaren Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görebilirler. Teklifler, 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10.00'a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığına teslim edilecek.
Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.