Antalya Demre Yat Limanı Projesinde ihale süreci başladı

İnsansız deniz araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), insansız deniz araçları projelerine tüm hızıyla devam ediyor. SSB tarafından başlatılan ve Aselsan ile alt yüklenicisi KOBİ'ler tarafından yürütülen Sürü İnsansız Deniz Aracı (İDA) projesinde de çalışmalar sürüyor.



Proje çerçevesinde daha önce geliştirilen ALBATROS-S Sürü İDA'dan sonra ailenin yeni ve daha büyük üyesi MİR İDA Aselsan-Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı.



