Antalya Demre Yat Limanı Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılacak

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkiye'ye çağrı: Balkanların dağılmaması için devreye girin

Tiran Havalimanı’nda mini mülakat yaptığım Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin Balkanlardaki krizde daha fazla rol almasını istedi: Türkiye’nin bölgenin dağılmaması adına devreye girmek için çok iyi bir potansiyeli var. Çünkü Türkiye, bütün tarafların saygısını kazanmış bir ülke. Erdoğan herkesin saygınlığın kazanmış bir isim. Kendisi Bosna’nın Müslüman topluluğu tarafından çok sevilen biri. Fakat aynı zamanda Dodik (Bosnalı Sırpların lideri), kendisiyle başkalarından çok daha kolayca görüşebiliyor.