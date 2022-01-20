Ekonomi Antalya Demre Yat Limanı Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılacak
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Antalya Demre Yat Limanı Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Demre Yat Limanı Projesi 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun kapsamında ihale edilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Demre Yat Limanı Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılacak
Antalya Demre Yat Limanı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; istekliler, projeye ait ihale dosyalarını 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görebilecek.

Proje tekliflerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek - Çankaya / Ankara adresindeki Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

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