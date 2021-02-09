Ekonomi Antalyadaki tepki çeken kaçak villa için karar çıktı 30 gün içinde yıkılacak
EMLAK

Antalya haberleri: Demre'deki tepki çeken kaçak villa için karar çıktı! 30 gün içinde yıkılacak

Antalya'daki tepki çeken kaçak villa için karar çıktı: 30 gün içinde yıkılacak

Antalya'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda inşa edilen ve tepkilere yol açan villa için Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'den dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı villanın yıkımıyla ilgili daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Mahkemenin kararı sonrası yıkım için Hankes'e 30 gün süre tanırken, süre içerisinde adım atılmaz ise yıkımı belediye gerçekleştirecek.

Haber Merkezi DHA
İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in Antalya Demre'deki kaçak villasının yıkımında engel kalmadı.
İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in Antalya Demre'deki kaçak villasının yıkımında engel kalmadı.

Demre'de tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Üçağız Yarımadası'nda, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede, 'kaçak yapı' statüsündeki iki katlı yapıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yıkım kararı sonrasında, İngiliz şirket ve Demre Belediyesi arasındaki hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

PANDEMİDE İNŞA EDİLDİ

İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu ve Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar Barışı' kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edildi. Doğa harikası yarımadada pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde yer alan ve yıkım kararı verilen villa.

Antalya'da doğa katliamı yapıp sit alanına kaçak villa diken İngiliz için karar verildi: O yapı yıkılacak
GÜNDEM
Antalya'da doğa katliamı yapıp sit alanına kaçak villa diken İngiliz için karar verildi: O yapı yıkılacak

VİLLADA NELER VAR

Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu.

VATANDAŞ ŞİKAYETİ

Villayla ilgili bazı vatandaşlar CİMER, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi. Ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruldu.

Antalya'nın Demre ilçesinde yer alan ve yıkım kararı verilen villa.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, başvuruyu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderdi. Komisyon, ÖÇK ve Doğal Sit Alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması hususlarını dikkate alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlığın ilgili birimleri, villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi.

YIKIM VE PARA CEZASI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal ederek, yıkımı için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yıkım kararının tebliğ edildiği Demre Belediyesi'nde, 30 Ekim Cuma günü Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında yapılan encümen toplantısında, villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verildi ve 63 bin 437 TL idari para cezası kesildi. Villanın yıkımı için 30 günlük yasal süre 10 Aralık'ta sona erdi.

Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor
EKONOMİ
Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İngiliz şirket avukatı, Demre Belediyesi'nin yıkım kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'Yürütmenin durdurulması' başlıklı 27'nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükmü kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18 Kasım 2020 tarihinde verilen mahkeme kararında, Demre Belediyesi'nden savunma istendi. Ayrıca Demre Belediyesi'nden dava ile ilgili 10 belge ve bilgi de talep edildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KALDIRILDI

Mahkemeye savunmasını gönderen Demre Belediyesi, Yapı Kayıt Belgesi'nin ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce iptal edildiği ve belediye olarak yapılan işlemin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yasal emirlerini yerine getirmek olduğu belirtildi. Savunmada, alanın 1'inci derece doğal sit alanı olduğu belirtilerek, Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olduğu ve kıyı kenar çizgisi ihlali olduğu da vurgulandı. Belediyenin savunması üzerine yeni bir karar alan Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

BELEDİYE BAŞKANI: 30 GÜN SÜRE TANIYACAĞIZ

Karşı tarafın açtığı dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı alan mahkemenin işlemleri tamamen durdurduğunu hatırlatan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Verilen yeni karar, bu işlemlerin kaldığı yerden devam ettirilmesi yönünde. Savunmamızı verdikten sonra yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Biz kararı vatandaşa tebliğ edeceğiz. Diyeceğiz ki; 'Bak yürütmeyi durdurma kararın kaldırıldı. Sen burayı kendin 30 gün içerisinde yık. Yıkmıyorsan oraya biz ekipman kuracağız ve yıkacağız'" dedi.

YIKMAZSA BELEDİYE YIKACAK

30 gün içinde vatandaş kendi yıkmazsa yıkım için yarımadaya elektrik ve su götüreceklerini anlatan Kocakaya, "Çünkü orada elektrik yok. Kompresör veya jeneratör vasıtasıyla yıkacağız. Başka çaremiz yok. Tabii bunları vatandaşa söylemek lazım, çünkü enkaz olmadan belki alacağı şeyler vardır. Bu 30 günlük süre içerisinde mahkeme belki nihai kararını da vermiş olabilir. Zaten şu an mühürlü ve bir şey yapamıyor. Savunmamızdaki ana konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı kayıt belgelerinin tamamının iptal edilmiş olmasıydı" diye konuştu.

İPTAL EDİLEN BELGELER

İptal edilen yapı kayıt belgeleri, 169 kapı nolu bina, 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6,5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskeleyi içeriyor.

Demre'de tepki çeken villa için hem yıkım, hem de para cezası
GÜNDEM
Demre'de tepki çeken villa için hem yıkım, hem de para cezası
Abone Ol Google News
Hava 15 derece birden soğuyacak

Hava 15 derece birden soğuyacak

​İstanbul'da dondurucu soğuk kapıda.
Şeytani plan ortaya çıktı

Şeytani plan ortaya çıktı

​Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti.
30 güniçinde yıkılacak

Tepki çeken kaçak villa için karar çıktı.

​ABD'deki sır görüşmeleri ortaya döküldü.
Bu sabah kaldırıldı

Bu sabah kaldırıldı

​Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözülemedi.
Deprem<br>oluyor sandık!

Deprem
oluyor sandık!

Çatılar uçtu, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi şiddeti

Ev sahibi şiddeti

​'Neden kirayı geciktirdin' deyip öldüresiye dövdüler.
15 ilde<br>FETÖ operasyonu

15 ilde
FETÖ operasyonu

​56 rütbeli askerden 27'si yakalandı.
Amerikalıların demokrasiye<br>inancı azaldı

Amerikalıların demokrasiye
inancı azaldı

S​on başkanlık seçiminde yaşananlar anket sonuçlarını etkiledi.
Mahalleye sıçradı

Mahalleye sıçradı

​Kastamonu'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.
15 metre uzunluğunda

15 metre uzunluğunda

​Dev balina Adana açıklarında görüntülendi.
Avrupa'nın<br>üvey evlatları

Avrupa'nın
üvey evlatları

​AB aşıya ulaşmada da kendisine komşu ülkeleri yolda bıraktı.
Almanya'da yüzlerce <br>İslamofobik saldırı

Almanya'da yüzlerce
İslamofobik saldırı

​Müslümanlara yönelik kayıt altına alınan saldırılar açıklandı.
Parayı veren ödülü kapar

Parayı veren ödülü kapar

On bin ila elli bin avro arasında değişiyor.
Ve yolunu ayırdı

Ve yolunu ayırdı

​CHP'de siyasi dengeleri altüst edecek istifa.
CHP parçalanıyor

CHP parçalanıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin istifasına dikkat çekti.
Fırtına seriye bağladı

Fırtına seriye bağladı

​Trabzonspor ligde 5 haftadır kaybetmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.