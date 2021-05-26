Antalya'da 16 adet muhtelif gayrimenkuller satışa sunuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacak.
İhale 7 Haziran'da yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacak.
İhale 7 Haziran'da yapılacaktır.
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