Ekonomi Antalyada 16 adet muhtelif gayrimenkuller satışa sunuluyor
BASIN İLAN

Antalya'da 16 adet muhtelif gayrimenkuller satışa sunuluyor

İlanda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyada 16 adet muhtelif gayrimenkuller satışa sunuluyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacak.

İhale 7 Haziran'da yapılacaktır.

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