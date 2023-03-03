Antalya'da konut ve dükkan satış ihalesi

Antalya.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihaleler, 21 - 24 Mart 2023 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş. Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.
İhale konusu gayrimenkullere ait ihale şartnamesi İhale ve Satın Alma İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak teslim alınabilir.
#Basın İlan Kurumu
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