|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Antalya'da konut ve dükkan satış ihalesi

Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 6 dükkan ve 27 konut satışa sunuldu.

06:30 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Antalya.

Antalya.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihaleler, 21 - 24 Mart 2023 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş. Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.


İhale konusu gayrimenkullere ait ihale şartnamesi İhale ve Satın Alma İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak teslim alınabilir.


#Basın İlan Kurumu
#Antalya
#İhale
2 saat önce
default-profile-img
Antalya'da konut ve dükkan satış ihalesi
OHAL bölgesi için yeni kararlar alındı: Kredi yapılandırması ve eğitim desteği verilecek
Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sonrası manidar mesaj: Türkiye iyi olacak
TOKİ'nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.