Antalya'da tüm zamanların en iyi ziyaretçi verisine ulaşıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; dünyanın gözde turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'ya, 2024 yılının ilk 9 ayında 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi geldi. Bu sayı ile turizmde tüm zamanların en iyi ilk 9 aylık ziyaretçi verisine ulaşılmış oldu. İlk 9 ayda kente gelen turist sayısındaki artış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oldu. 9 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 3 milyon 245 bin 626 ile Rusya Federasyonu'nu ilk sıradaki yerini korudu. Almanya 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçi ile 2'inci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.