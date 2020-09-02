Antalya'ya gelen turist sayısı 1.5 milyonu aştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında kente gelen turist sayısının 1 milyon 558 bin 737 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Turizm sektörünün Kurban Bayramı'ndan sonra canlanmaya başladığını dile getiren Yazıcı, "En fazla turistin geldiği ay ağustos. Sadece bu ayda gelen turist sayısı 798 bin 524." dedi.

Antalya'ya gelen turistlerin de büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu belirten Yazıcı, Rusya'nın Antalya ve Türkiye için önemli bir ana pazar olduğunu ifade etti.

Rusya ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasıyla bu pazardan ciddi potansiyelde turistin geldiğini aktaran Yazıcı, "Rusya'dan 8 ayda 483 bin 790 turist geldi, bunun 336 bin 409'u sadece ağustosta geldi." diye konuştu.

EKONOMİ Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

"Geçen yıla göre bu ağustosta daha fazla Ukraynalı geldi"

İkinci sırada ise Ukrayna'nın yer aldığını anlatan Yazıcı, 278 bin 945 Ukraynalı turistin, güvenli tatil için Antalya'yı tercih ettiğini bildirdi. Ukrayna'dan sadece ağustosa gelen turist sayısının ise 172 bin 118 olduğunu belirten Yazıcı, "Geçen yılın ağustos ayı rakamlarına göre Ukrayna pazarında yüzde 25'lik bir büyüme görüyoruz." dedi.

Almanya ve İngiltere'nin de Antalya için önemli pazarlar olduğunu dile getiren Yazıcı, en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında 8 aylık rakamlara göre Almanya'nın, sadece ağustos ayı rakamlarına göre ise İngiltere'nin üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

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Almanya'dan 8 ayda 211 bin 119 turistin geldiğini ve bunun 46 bin 557'sinin ağustosta geldiğini belirten Yazıcı, 8 ayda 115 bin 80 misafirin geldiği İngiltere'den, ağustos ayında gelen turist sayısının ise 75 bin 556 olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF 15 Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, turizmin başkenti Antalya'ya geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı. Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. Havalimanından ayrılan Rus turistler, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye. ifadesini kullandı. İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: Türkiye'yi çok özlemiştik Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen ve normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlayan uçuşlar kapsamında beklenen ilk Rus kafilesi Antalya'ya geldi. 519 kişilik ilk kafile maske takarak uçaktan inerek kalacakları otellere doğru yol alırken, Rus turistler Türkiye'yi çok özlediklerini de ifade etti. BiP'te paylaş

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Vali Yazıcı, kente turist gönderen ülkeler sıralamasında Polonya, Belarus, Moldova, Hollanda, İsviçre, Romanya, Sırbistan ve Fransa'nın da ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

"Oteller yüzde 65 doluluk sınırını aşmıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası programının da turistlerin Antalya'ya gelmesinde etkin rol üstlendiğini bildiren Yazıcı, ülke genelinde sertifika alan otel sayısının büyük bir bölümünün Antalya'da bulunduğuna dikkati çekti.

Vali Yazıcı, şunları söyledi:

"Otellerimiz yüzde 65 doluluk oranına ulaşınca müşteri almıyor, bu hassasiyete özen gösteriyorlar. Turizm tesislerine yönelik rutin denetimlerimiz yapılıyor, çalışanlar da belirtilen kriterlere uyuyor. Havalimanından konaklama tesislerine kadar her alanda detaylı bir şekilde önlemler alınıyor. Güvenli bir ülke ve kent olarak gördükleri için turistler gelmeye devam ediyorlar."

Güvenli ve sağlıklı tatil imajının sürdürülebilmesi için tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, sektörün de dikkatli davrandığını sözlerine ekledi.