Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Paris ve Londra'dan sonra dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019'un ilk aylarından itibaren tarihinin en çok turist sayılarına ulaşıyor. Sektörün 16 milyon yabancı turist hedefi koyduğu 2019 yılının ilk aylarından itibaren kente turist akını yaşanıyor.

TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 26

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak'tan 12 Mayıs 2019 tarihine kadarki süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla, sadece Antalya Havalimanı'na gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 149 bin 565'e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 710 bin kişinin geldiği kentte, bu yılki turist artışı 440 bin civarında oldu. 1-12 Mayıs tarihlerinde ise kente 623 bin 657 turist geldi. Geçen yıla göre artış yüzde 11 oldu.

GÜNLÜK ORTALAMA 52 BİN KİŞİ

Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren de kente gelen günlük turist ortalaması 52 bine ulaştı. Geçen yıl mayıs ayında 1 milyon 578 bin turist ağırlanan kentte, bu yılki verilere bakıldığında mayıs ayındaki toplam sayının 1 milyon 750 bini bulması ve 5 ayda gelen toplam turist sayısının 3 milyonu aşması bekleniyor.

İLK DEFA BU KADAR ERKEN 2 MİLYONU GÖRDÜ

12 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla ulaşılan turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da, ilk defa bu kadar erken tarihte 2 milyon rakamı görülmüş oldu. 2010 yılından itibaren 12 Mayıs itibarıyla kente gelen turist sayılarına bakıldığında, hem 1-12 Mayıs, hem de 1 Ocak- 12 Mayıs toplamında bu yıl en yüksek rakamlara ulaşıldı.

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GÜNDE 700'E YAKIN UÇAK

Antalya Havalimanı'nda turist sayısındaki rekor artış, uçak trafiğinde de rekor hareketlilik oluşturdu. Ocak, şubat, mart ve nisan aylarında da önceki yıllara göre uçak trafiğinde ciddi artış gözlendi. 1-12 Mayıs tarihleri arasında havalimanına günlük gelen-giden uçak sayısı ortalaması ise 700'e yaklaştı.

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