Antalya'ya gelen turist sayısı üç milyonu aştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürdü.

Kente 1 Ocak-25 Temmuz döneminde 3 milyon 24 bin 843 turist geldi. Yıl boyunca gelen turistlerin yüzde 48,7'si temmuzda kentte tatil yaptı.

Geçen yıl 1-25 Temmuz'da 164 bin 697 turistin tercih ettiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde 1 milyon 474 bin 172 turist geldi.

Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla hareketliliğin arttığı kenti, 1-25 Temmuz'da Rusya'dan 2 bin 93 uçuşla gelen 547 bin 133 turist ziyaret etti.

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