Ekonomi Antalyaya turist yağdı Yılın ilk 6 ayında 5 milyona yakın tatilci geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'ya turist yağdı: Yılın ilk 6 ayında 5 milyona yakın tatilci geldi

Tatil cenneti kente 2022 yılının ilk 6 ayında hava yoluyla 5 milyon turist gelirken Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, Rusların dünyadaki tek açık kapılarının Türkiye olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Antalyaya turist yağdı: Yılın ilk 6 ayında 5 milyona yakın tatilci geldi
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Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği turizm cenneti Antalya, turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. 650 bin yatak kapasitesiyle tatilcilere ev sahipliği yapan kent, adından söz ettirmeyi ihmal etmiyor. Tatilciler 5 yıldızlı tesislerde tatil yapıp; deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarırken sağlık ve spor turizmi de kentte yıl boyu hareketlilik sağlıyor.

Rakiplerini geride bıraktı

2020 yılından itibaren pandemi nedeniyle durağanlık yaşayan turizm sektörü, Güvenli Turizm Sertifikası ve sektör çalışanlarının aşılanmasının ardından en yakın rakiplerini geride bıraktı.

2019'da 16,5 milyon tatilci gelmişti

2021 yılından sonra pandemi etkilerinin tüm dünyada ortadan kaldırılmasıyla sektör yeniden hareketlendi.

Antalya'ya 2022 yılının ilk 6 ayında hava yoluyla 5 milyona yakın tatilci geldi. Sektör, bu yıl ise rakamların en iyi olduğu ve tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2019 yılı verilerini yakalamayı hedefliyor. 2019'da Antalya'ya 16,5 milyon tatilci gelirken Türkiye genelinde bu rakam 51,7 milyonu gördü. Sektör 34,5 milyar dolar döviz geliri sağladı.

2019 verilerine yaklaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski başkanı turizmci Osman Ayık, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'nın Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşadığını belirten Ayık, kentin 2019 yılı rakamlarını henüz görmese de yakın verilerin kaydedildiğini söyledi.

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